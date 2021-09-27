Genius.Space

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Інтернет-маркетинг

Пройдіть шлях від “учень” до “профі” з гідною зарплатою і роботою мрії! Всього через 2-3 місяці ви зможете освоїти затребувану і трендову професію. Отримайте можливість працювати віддалено і вибирати клієнтів!

Курс от спикеров:



Комплексний
інтернет-маркетинг

За 3 місяці у вас є всі шанси стати високооплачуваним спеціалістом та отримати гарантоване працевлаштування після завершення навчання
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Курс от спикеров:



Професія SMM-фахівець

Стати кваліфікованим SMM-менеджером та націленням-фахівцем з доходом від $2 000 за 3 місяці
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Курс от спикеров:



Спеціаліст з налаштування контекстної реклами

Навчися налаштовувати рекламу в Google, YouTube, Facebook & Instagram та стань затребуваним фахівцем з можливістю працювати віддалено.
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Курс от спикеров:



Професія SEO-спеціаліст

Опануйте трендову високооплачувану digital-професію з нуля за 2 місяці та отримайте можливість працевлаштування
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Курс от спикеров:



Професія копірайтер

2-місячний курс курс для тих, хто хоче серйозно прокачатися в написанні текстів.
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Управління

Наші експерти навчать вас організовувати команду і її роботу так, щоб досягати вражаючих результатів. Освоївши стратегію і тактику ведення бізнесу, ви зможете економити час і збільшити прибуток в кілька разів!

Курс от спикеров:



Професія HR-manager

Навчіться відбирати найкращих талантів, впроваджувати співробітників у колектив, створювати job offers, мотивувати та розвивати.
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Курс от спикеров:


Професія
Project-manager

2-х місячний курс з Project Management'у. Отримайте досвід від найкращих експертів та знайдіть своїх перших клієнтів.
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Курс от спикеров:


Онлайн-курс
SoftSkills

Як будь-якому Digital та IT-фахівцеві за допомогою Soft Skills зробити прорив у кар'єрі та збільшити дохід у 3 рази
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Дизайн

Освойте творчу професію всього за пару місяців і викликайте захоплення клієнтів своїми роботами. Перетворіться на справжнього митця і до вас вишикується черга з бажаючих віддати вам свої гроші!

Курс от спикеров:


Професія Web-дизайнер

Освойте сучасну творчу інтернет-професію та станьте затребуваним фахівцем із доходом від $2000 всього за 3 місяці.
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Старт і розвиток бізнесу

Якщо ставите питаннями: “з чого почати?”, “як почати бізнес так, щоб не прогоріти?”, “як максимально швидко окупитися і вийти в прибуток?”, то наші курси для вас! Всього за пару місяців навчимо вас бути лідерами ринку і правильно розвивати свій бізнес.

Курс от спикеров:


Телепорт

Запусти свій бізнес в умовах економіки, що змінюється, використовуючи сучасні інструменти.
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Курс от спикеров:


Genius Incubator

Запустіть свою онлайн школу разом із куратором за допомогою нашої унікальної програми Genius Incubator.
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Найближчі заходи

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і залишайте заявку на участь

Олесь Тимофєєв

Co-founder Genius.Space

Як почати професію інтернет-маркетолога

Новий безкоштовний міні-курс допоможе Вам почати професію інтернет-маркетолога та заробляти від 2,000$/міс в кайф

Digital marketing

Онлайн курс

Сьогодні

Київ 12:00

Онлайн участь

Детальніше

Олесь Тимофєєв

Co-founder Genius.Space

Вадим Марценко

SEO Team Lead в Netpeak

Дмитро Тетервак

SEO Team Lead в Netpeak

3-х денний онлайн буткемп

Безкоштовний онлайн буткемп з запуску, виведення і масштабування будь-якого бізнесу через Інтернет

Business

Вебінар

Завтра

Київ 19:00

Онлайн участь

Детальніше

Ольга Шевченко

Креативний директор Vintage Web Production

Євген Кудрявченко

CEO Vintage Web Production

5 кроків до професії веб-дизайнера

Як з 0 опанувати професію і отримати перші замовлення.

Web-design

Вебінар

Завтра

Київ 19:00

Онлайн участь

Детальніше

Євген Кудрявченко

CEO Vintage Web Production

Ольга Шевченко

Креативний директор Vintage Web Production

Іван Тараненко

Senior designer в Vintage Web Production

Сергій Ковтун

Senior designer в Vintage Web Production

Євген Демченко

Ex. art director at 1+1 Media

Genius.Space

Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу

+1
WEB-дизайнер з 0 до перших замовлень

Опануйте сучасну творчу інтернет-професію та станьте затребуваним спеціалістом з доходом від $2000 всього за 3 місяці

Web-design

Онлайн курс

17 жовтня

Київ 18:00

Онлайн участь

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Оксана Лихожон

Product owner в ЛУН

Катерина Лемак

Керівник в iProspect Ukraine

Дарина Примак

Chief marketing officer LIQUI MOLY Ukraine & BIZOL Ukraine

Артем Кельбас

СЕО іміджевого агентства "Делегуй!"

Микола Новіков

SEO Specialist в Netpeak

Артем Бондар

PPC Specialist, Analyst | Postmen DA

Аня Нечипорук

PM курсу SMM-фахівець в Genius Academy by Genius Marketing.

Анастасія Волинець

HR manager

Анастасія Фіалковська

COO HR - Boosta

Аня Лютко

Засновник Emorphosys Ukraine

Антон Крохмаль

SEO Team Lead в Netpeak

Genius.Space

Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу

Артем Дубовецький

Finance Director

Вадим Марценко

SEO Team Lead в Netpeak

Богдан Сухомлин

Middle Marketing Manager | Cpamatica

+10
Комплексний Інтернет Маркетинг

Опануйте трендову професію, зробіть грамотне резюме, отримайте можливість потрапити до крутої компанії на стажування та на постійну роботу за 3,5 місяці

Digital marketing

Онлайн курс

17 жовтня

Київ 18:00

Онлайн участь

Детальніше

Ольга Стужна

Senior SMM specialist RIA.com

Аня Лютко

Засновник Emorphosys Ukraine

Олександр Палій

Засновник рекламного агентства ADS Wind

Катерина Махаєва

Співзасновниця SMM-студії 8tag

Віталій Лещенко

Traffic specialist в компанії "Фаза Роста"

Анастасія Волинець

HR manager

Антон Крохмаль

SEO Team Lead в Netpeak

Анастасія Фіалковська

COO HR - Boosta

Артем Дубовецький

Finance Director

Вадим Марценко

CEO Martsenko Sales

Вікторія Танасюк

Digital-маркетолог, менеджер по продукту

Влад Степаненко

Експерт в YouTube просуванні

Аня Лютко

Засновник Emorphosys Ukraine

Вікторія Головерда

Керівник SEO в Netpeak Agency

+9
SMM-спеціаліст

Станьте кваліфікованим SMM-менеджером і таргетинг-спеціалістом із доходом від $2 000 за 2,5 місяця

SMM

Онлайн курс

24 жовтня

Київ 18:00

Онлайн участь

Детальніше

Олесь Тимофєєв

Co-founder Genius.Space

Вадим Марценко

SEO Team Lead в Netpeak

Катерина Вишневецька

CEO Teleport

Олександр Луценко

Founder LP CRM

Роман Оздоєв

Founder OZDO.agency

Дмитро Тетервак

SEO Team Lead в Netpeak

Валерія Педан

Блогер

Вікторія Головерда

Керівник SEO в Netpeak Agency

Вікторія Танасюк

Digital-маркетолог, менеджер по продукту

Віталій Лещенко

Traffic specialist в компанії "Фаза Роста"

Дарина Примак

Chief marketing officer LIQUI MOLY Ukraine & BIZOL Ukraine

Вадим Марценко

CEO Martsenko Sales

Дарина Гордієнко

Cross-cultural People Partner

Артем Кельбас

СЕО іміджевого агентства "Делегуй!"

Дарія Трибой

CCO (Chief Content Officer)

+10
Телепорт

50-денна програма зі старту та масштабування вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти

Business

Онлайн курс

5 листопада

Київ 19:00

Онлайн участь

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Genius.Space

Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу

Лабораторія Онлайн Бізнесу 2023

Головна міжнародна подія для підприємців, маркетологів та топ-менеджерів

Digital marketing

Івент

2023 рік

Київ 10:00

Жива участь

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Усі заходи

100 000+ людей вже з Genius.Space

Ласкаво просимо в сім'ю. Станьте частиною Genius-спільноти і включайтеся в світ, в якому наші учні стають видатними,
а видатні - легендарними.

Олексій Мельніков

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

було – 6 тис., після коучингу – 12 тис.

Любов Журлова

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

5050$ за час коучингу

Марина Ромаш

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

під час коучингу – 1260$ і 650$ відразу після коучингу

Антон Перетяка

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

під час коучингу заробив – 500$

Олександр Чікуров

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

під час коучингу заробив 900$

Олександр Ніколаєнко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

650$ за час коучингу

Антон Бовт

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$1100 відразу після коучингу

Анастасія Бондаренко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід під час коучингу – 600 $

Євгеній Барболін

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

2300$ під час тренінгу

Ігор Козлов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

700$ за час коучингу і відразу після нього

Роман Шляхов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

1000$ за перші тижні коучингу

Світлана Івандюк

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$2610 за час тренінгу з консалтингу

Артем Іванов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід 4000$/міс

Артем Причиський

Курс: SYNDICATE 2.0

Каса ресторану до навчання — $15 000, після — $25 000

Юлія Буравченко

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід збільшився в 2 рази

Артем та Богдан

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

до коучингу $100/міс., $1200/міс. – відразу після, $8000-$15000 – зараз

Павел Ширяєв

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Під час коучингу 40-50 тис.руб./міс., зараз – 300-350 тис.руб./місяць

Іван Перов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$13 500 після коучингу

Дмитро Воронов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

було – $500/міс., стало – $5 000/міс.

Олександр Руденко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

більше $6200 «чистими» за час коучингу

Ляля Самусева

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$ 1 500 на місяць із тренінгів

Артур Будовський

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід від Школи копірайтингу зріс в 4 рази, від інтернет-магазину – в 5 разів.

Анна та Ольга

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$ 17 100 із запуску

Дарія Ра

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

отримала замовлень на суму $12 125

Олана Мункоєва

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

до коучингу – $1 000, після – $1 500 – $4 000

Анна та Вадим

Курс: SYNDICATE 2.0

$2 000 “чистими” на місяць

Дмитро Калужин

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід $2 600 за 3 дні

Людмила Кубрак

Курс: SYNDICATE 2.0

Продаж онлайн було 0, стало $2 000

Нікита та Катерина

Ірина Хазах

Курс: Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0

На першому майстер-класі продали курси на $800, витративши на рекламу $35

Іван Папусь

Курс: SYNDICATE 2.0

Збільшив особистий дохід в 3 рази

Георгій Есартія

Курс: SYNDICATE 2.0

Запустив новий продукт, вийшов на 3000 продажів на місяць

Роман Павелко

Курс: SYNDICATE 2.0

Заробіток до навчання — $450. Заробіток після навчання — $2-5 тис.

Наталія Легка

Курс: SYNDICATE 2.0

Запустила навчальний онлайн-проект та успішно провела чотири потоки

Єкатерина Ситнік

Курс: SYNDICATE 2.0

Запустила бізнес і вийшла на дохід у декілька тисяч €

Яна Драгуновська

Курс: SYNDICATE 2.0

Вивела бізнес в онлайн, збільшила команду на 25%

Поліна Кириченко

Курс: SYNDICATE 2.0

Плинність кадрів зменшилась з 18% до 6%

Ярослав Коваленко

Курс: SYNDICATE 2.0

Постійне збільшення кількості клієнтів

Віктор Цюх

Курс: SYNDICATE 2.0

Збільшення обороту на 25%

Павел Авдонькин

Курс: SYNDICATE 2.0

Продажі подвоїлися!

Єлена и Сергій Гребенюк

Курс: SYNDICATE 2.0

249% і 515% росту

Віталій Співачук

Курс: SYNDICATE 2.0

Досягнув рівня щомісячних доходів — $7.500+

Ігорь Осецимський

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід після курсу $2.250

Петро Куплевацький

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід €60.000 в місяць

Максим Дудка

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід $3.000+ за місяць

Олексій Купреєв

Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0

Дохід зріс до $13.000+ за 3 місяці

Ірина Дель

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід зріс на $2.000+

Станіслав Зеленский

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід зріс до $6.000 в місяць

Єлена Пономарова

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід зріс до $4.000

Дмитро Ольшевський

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід $600+ в місяць

Валерій Пожидаєв

Курс: SYNDICATE 2.0

Дохід $ 11.500+ в місяць

Антон Населевец

Курс: SYNDICATE 2.0

до коучингу – 1000$, після коучингу – 3000$

Андрій Песчаний

Курс: SYNDICATE 2.0

Збільшив прибуток на 300%

Анастасія Голд (Попова)

Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0

Дохід зріс до 1.000.000 руб. / міс

Олександр Волошаненко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід більше $2500 в місяць

Роман та Ніна

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід $2140 за час коучингу

Дмитро Созонюк

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

за 2,5 тижні заробив 400$

Андрій Сподін

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$12000 за перші 25 днів

Брати Курячі

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

за 4 місяці після коучингу – 5000$

Дмитро Ковпак

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід 50 000$/міс.

Марина Радченко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

більше $4000 після коучингу

Наталія Волкова

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід зріс у 3 рази за 3 тижні (було $300 – стало $1000)

Меір Гольдберг

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$3 600 з першого запуску

Сергій и Єлена

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

виріс більше, ніж в 3 рази (було $5 600 – стало $18 180)

Дмитро Богачков

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід зріс до $30 800

Сергій Шевченко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$9 840 із запуску

Валерій Дубинецкий

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід більше $10 000

Тимур Бережний

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

Дохід зріс у 5 разів (було – $500/міс, стало – $2500/міс)

Павел Шульга

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

500 000 грн з першого запуску

Дарина Привалко

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$6000 із запуску

Нікіта Ефимов

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

було $300, стало $2000-3000/міс

Олександр Стручаєв

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

було $10 000 – стало $40 000

Ігор Цаленчук

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

$791 до коучингу, зараз – 4.200$/міс

Світлана Липинська

РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE

6300 грн за час коучингу, зараз – $2000

60,000+

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