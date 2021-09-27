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Пройдіть шлях від “учень” до “профі” з гідною зарплатою і роботою мрії! Всього через 2-3 місяці ви зможете освоїти затребувану і трендову професію. Отримайте можливість працювати віддалено і вибирати клієнтів!
Курс от спикеров:
Комплексний
інтернет-маркетинг
Курс от спикеров:
Професія SMM-фахівець
Курс от спикеров:
Спеціаліст з налаштування контекстної реклами
Курс от спикеров:
Професія SEO-спеціаліст
Курс от спикеров:
Професія копірайтер
Наші експерти навчать вас організовувати команду і її роботу так, щоб досягати вражаючих результатів. Освоївши стратегію і тактику ведення бізнесу, ви зможете економити час і збільшити прибуток в кілька разів!
Курс от спикеров:
Професія HR-manager
Курс от спикеров:
Професія
Project-manager
Курс от спикеров:
Онлайн-курс
SoftSkills
Освойте творчу професію всього за пару місяців і викликайте захоплення клієнтів своїми роботами. Перетворіться на справжнього митця і до вас вишикується черга з бажаючих віддати вам свої гроші!
Якщо ставите питаннями: “з чого почати?”, “як почати бізнес так, щоб не прогоріти?”, “як максимально швидко окупитися і вийти в прибуток?”, то наші курси для вас! Всього за пару місяців навчимо вас бути лідерами ринку і правильно розвивати свій бізнес.
Вибирайте зручну програму
і залишайте заявку на участь
Олесь Тимофєєв
Co-founder Genius.Space
Новий безкоштовний міні-курс допоможе Вам почати професію інтернет-маркетолога та заробляти від 2,000$/міс в кайф
Сьогодні
Онлайн участь
Олесь Тимофєєв
Co-founder Genius.Space
Вадим Марценко
SEO Team Lead в Netpeak
Дмитро Тетервак
SEO Team Lead в Netpeak
Безкоштовний онлайн буткемп з запуску, виведення і масштабування будь-якого бізнесу через Інтернет
Завтра
Онлайн участь
Ольга Шевченко
Креативний директор Vintage Web Production
Євген Кудрявченко
CEO Vintage Web Production
Як з 0 опанувати професію і отримати перші замовлення.
Завтра
Онлайн участь
Євген Кудрявченко
CEO Vintage Web Production
Ольга Шевченко
Креативний директор Vintage Web Production
Іван Тараненко
Senior designer в Vintage Web Production
Сергій Ковтун
Senior designer в Vintage Web Production
Євген Демченко
Ex. art director at 1+1 Media
Genius.Space
Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу
Опануйте сучасну творчу інтернет-професію та станьте затребуваним спеціалістом з доходом від $2000 всього за 3 місяці
17 жовтня
Онлайн участь
Оксана Лихожон
Product owner в ЛУН
Катерина Лемак
Керівник в iProspect Ukraine
Дарина Примак
Chief marketing officer LIQUI MOLY Ukraine & BIZOL Ukraine
Артем Кельбас
СЕО іміджевого агентства "Делегуй!"
Микола Новіков
SEO Specialist в Netpeak
Артем Бондар
PPC Specialist, Analyst | Postmen DA
Аня Нечипорук
PM курсу SMM-фахівець в Genius Academy by Genius Marketing.
Анастасія Волинець
HR manager
Анастасія Фіалковська
COO HR - Boosta
Аня Лютко
Засновник Emorphosys Ukraine
Антон Крохмаль
SEO Team Lead в Netpeak
Genius.Space
Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу
Артем Дубовецький
Finance Director
Вадим Марценко
SEO Team Lead в Netpeak
Богдан Сухомлин
Middle Marketing Manager | Cpamatica
Опануйте трендову професію, зробіть грамотне резюме, отримайте можливість потрапити до крутої компанії на стажування та на постійну роботу за 3,5 місяці
17 жовтня
Онлайн участь
Ольга Стужна
Senior SMM specialist RIA.com
Аня Лютко
Засновник Emorphosys Ukraine
Олександр Палій
Засновник рекламного агентства ADS Wind
Катерина Махаєва
Співзасновниця SMM-студії 8tag
Віталій Лещенко
Traffic specialist в компанії "Фаза Роста"
Анастасія Волинець
HR manager
Антон Крохмаль
SEO Team Lead в Netpeak
Анастасія Фіалковська
COO HR - Boosta
Артем Дубовецький
Finance Director
Вадим Марценко
CEO Martsenko Sales
Вікторія Танасюк
Digital-маркетолог, менеджер по продукту
Влад Степаненко
Експерт в YouTube просуванні
Аня Лютко
Засновник Emorphosys Ukraine
Вікторія Головерда
Керівник SEO в Netpeak Agency
Станьте кваліфікованим SMM-менеджером і таргетинг-спеціалістом із доходом від $2 000 за 2,5 місяця
24 жовтня
Онлайн участь
Олесь Тимофєєв
Co-founder Genius.Space
Вадим Марценко
SEO Team Lead в Netpeak
Катерина Вишневецька
CEO Teleport
Олександр Луценко
Founder LP CRM
Роман Оздоєв
Founder OZDO.agency
Дмитро Тетервак
SEO Team Lead в Netpeak
Валерія Педан
Блогер
Вікторія Головерда
Керівник SEO в Netpeak Agency
Вікторія Танасюк
Digital-маркетолог, менеджер по продукту
Віталій Лещенко
Traffic specialist в компанії "Фаза Роста"
Дарина Примак
Chief marketing officer LIQUI MOLY Ukraine & BIZOL Ukraine
Вадим Марценко
CEO Martsenko Sales
Дарина Гордієнко
Cross-cultural People Partner
Артем Кельбас
СЕО іміджевого агентства "Делегуй!"
Дарія Трибой
CCO (Chief Content Officer)
50-денна програма зі старту та масштабування вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти
5 листопада
Онлайн участь
Genius.Space
Організатор Лабораторії Онлайн Бізнесу
Головна міжнародна подія для підприємців, маркетологів та топ-менеджерів
2023 рік
Жива участь
100 000+ людей вже з Genius.Space
Ласкаво просимо в сім'ю. Станьте частиною Genius-спільноти і включайтеся в світ, в якому наші учні стають видатними,
а видатні - легендарними.
Олексій Мельніков
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
було – 6 тис., після коучингу – 12 тис.
Любов Журлова
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
5050$ за час коучингу
Марина Ромаш
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
під час коучингу – 1260$ і 650$ відразу після коучингу
Антон Перетяка
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
під час коучингу заробив – 500$
Олександр Чікуров
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
під час коучингу заробив 900$
Олександр Ніколаєнко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
650$ за час коучингу
Антон Бовт
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$1100 відразу після коучингу
Анастасія Бондаренко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід під час коучингу – 600 $
Євгеній Барболін
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
2300$ під час тренінгу
Ігор Козлов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
700$ за час коучингу і відразу після нього
Роман Шляхов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
1000$ за перші тижні коучингу
Світлана Івандюк
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$2610 за час тренінгу з консалтингу
Артем Іванов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід 4000$/міс
Артем Причиський
Курс: SYNDICATE 2.0
Каса ресторану до навчання — $15 000, після — $25 000
Юлія Буравченко
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід збільшився в 2 рази
Артем та Богдан
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
до коучингу $100/міс., $1200/міс. – відразу після, $8000-$15000 – зараз
Павел Ширяєв
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Під час коучингу 40-50 тис.руб./міс., зараз – 300-350 тис.руб./місяць
Іван Перов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$13 500 після коучингу
Дмитро Воронов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
було – $500/міс., стало – $5 000/міс.
Олександр Руденко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
більше $6200 «чистими» за час коучингу
Ляля Самусева
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$ 1 500 на місяць із тренінгів
Артур Будовський
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід від Школи копірайтингу зріс в 4 рази, від інтернет-магазину – в 5 разів.
Анна та Ольга
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$ 17 100 із запуску
Дарія Ра
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
отримала замовлень на суму $12 125
Олана Мункоєва
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
до коучингу – $1 000, після – $1 500 – $4 000
Анна та Вадим
Курс: SYNDICATE 2.0
$2 000 “чистими” на місяць
Дмитро Калужин
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід $2 600 за 3 дні
Людмила Кубрак
Курс: SYNDICATE 2.0
Продаж онлайн було 0, стало $2 000
Нікита та Катерина
Ірина Хазах
Курс: Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0
На першому майстер-класі продали курси на $800, витративши на рекламу $35
Іван Папусь
Курс: SYNDICATE 2.0
Збільшив особистий дохід в 3 рази
Георгій Есартія
Курс: SYNDICATE 2.0
Запустив новий продукт, вийшов на 3000 продажів на місяць
Роман Павелко
Курс: SYNDICATE 2.0
Заробіток до навчання — $450. Заробіток після навчання — $2-5 тис.
Наталія Легка
Курс: SYNDICATE 2.0
Запустила навчальний онлайн-проект та успішно провела чотири потоки
Єкатерина Ситнік
Курс: SYNDICATE 2.0
Запустила бізнес і вийшла на дохід у декілька тисяч €
Яна Драгуновська
Курс: SYNDICATE 2.0
Вивела бізнес в онлайн, збільшила команду на 25%
Поліна Кириченко
Курс: SYNDICATE 2.0
Плинність кадрів зменшилась з 18% до 6%
Ярослав Коваленко
Курс: SYNDICATE 2.0
Постійне збільшення кількості клієнтів
Віктор Цюх
Курс: SYNDICATE 2.0
Збільшення обороту на 25%
Павел Авдонькин
Курс: SYNDICATE 2.0
Продажі подвоїлися!
Єлена и Сергій Гребенюк
Курс: SYNDICATE 2.0
249% і 515% росту
Віталій Співачук
Курс: SYNDICATE 2.0
Досягнув рівня щомісячних доходів — $7.500+
Ігорь Осецимський
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід після курсу $2.250
Петро Куплевацький
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід €60.000 в місяць
Максим Дудка
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід $3.000+ за місяць
Олексій Купреєв
Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0
Дохід зріс до $13.000+ за 3 місяці
Ірина Дель
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід зріс на $2.000+
Станіслав Зеленский
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід зріс до $6.000 в місяць
Єлена Пономарова
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід зріс до $4.000
Дмитро Ольшевський
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід $600+ в місяць
Валерій Пожидаєв
Курс: SYNDICATE 2.0
Дохід $ 11.500+ в місяць
Антон Населевец
Курс: SYNDICATE 2.0
до коучингу – 1000$, після коучингу – 3000$
Андрій Песчаний
Курс: SYNDICATE 2.0
Збільшив прибуток на 300%
Анастасія Голд (Попова)
Академія високооплачуваних експертів та продюсерів 4.0
Дохід зріс до 1.000.000 руб. / міс
Олександр Волошаненко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід більше $2500 в місяць
Роман та Ніна
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід $2140 за час коучингу
Дмитро Созонюк
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
за 2,5 тижні заробив 400$
Андрій Сподін
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$12000 за перші 25 днів
Брати Курячі
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
за 4 місяці після коучингу – 5000$
Дмитро Ковпак
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід 50 000$/міс.
Марина Радченко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
більше $4000 після коучингу
Наталія Волкова
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід зріс у 3 рази за 3 тижні (було $300 – стало $1000)
Меір Гольдберг
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$3 600 з першого запуску
Сергій и Єлена
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
виріс більше, ніж в 3 рази (було $5 600 – стало $18 180)
Дмитро Богачков
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід зріс до $30 800
Сергій Шевченко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$9 840 із запуску
Валерій Дубинецкий
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід більше $10 000
Тимур Бережний
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
Дохід зріс у 5 разів (було – $500/міс, стало – $2500/міс)
Павел Шульга
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
500 000 грн з першого запуску
Дарина Привалко
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$6000 із запуску
Нікіта Ефимов
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
було $300, стало $2000-3000/міс
Олександр Стручаєв
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
було $10 000 – стало $40 000
Ігор Цаленчук
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
$791 до коучингу, зараз – 4.200$/міс
Світлана Липинська
РІЧНИЙ БІЗНЕС-КОУЧИНГ SYNDICATE
6300 грн за час коучингу, зараз – $2000
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