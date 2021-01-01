Продовжіть доступ до всіх ваших професійних курсів на платформі Genius на 12 місяців

Тільки з 20 по 24 червня для українців та українок
Пропозиція діє ще:
01
Коли загарбник напав на нашу землю, він завдав значного удару і вітчизняному бізнесу. Безліч людей втратило роботу, мільйони були змушені покинути свої домівки, переїхати всередині країни чи закордон…
02
Ми розуміли, що не можемо залишитись осторонь і відкрили безкоштовний доступ до всіх наших професійних навчальних програм для українців до кінця червня
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І з простої ініціативи допомогти декільком тисячам українців, це переросло в глобальну можливість допомогти Вам опановувати нові професії, покращувати вміння та отримати можливість працювати на закордонні компанії!
Протягом наступного року
Опанувати нове вміння та отримати нову професію
Отримати віддалену роботу, закороднного споживача та оплату в доларах чи євро
Дати Вам змогу допомагати своїм рідним, країні, сплачувати податки та донатити нашим захисникам!
Зберегти мій доступ до всіх наявних і нових курсів
у віддалених діджитал-професіях, яким ви навчаєтесь
*Підбірку виконано по запиту “без досвіду або мінімальний”
**Працювати можливо з елементарним знанням англійської мови
Для всіх, хто продовжить свій доступ - ми будемо дуже тісно займатись з вами для того, щоб довести до конкретних
Навчайтеся у зручний для Вас час!
Digital Marketing
Комплексний інтернет-маркетинг
На цьому курсі ти поринеш у світ інтернет-маркетингу і вивчиш найактуальніші інструменти, починаючи з азів. Розберешся ...
з аналізом та аналітикою, запусками рекламних кампаній та стратегією.
Digital Marketing
Професія WEB-дизайнер
Курс WEB-дизайну для тих, хто хоче докладно розібратися з усіма деталями професії та стати затребуваним спеціалістом. Курс ...
розроблений для новачків, а також веб-дизайнерів-початківців, які хочуть удосконалити свої навички і почати заробляти.
Digital Marketing
Професія SMM-фахівець
Стати кваліфікованим SMM-менеджером і націленим-спеціалістом з доходом від $2 000 за 2,5 місяці
Project Management
Професія Project manager
Опануйте базові навички для роботи у будь-якій сфері на посаді менеджера проектів та створіть вже на курсі свій перший проект ...
через місяці. А найкращі матимуть можливість працевлаштування.
Project Management
Професія HR-Manager
Опануйте професію та покращіть навички HR-manager, навчіться будувати атмосферу команди та корпоративну культуру, щоб усі ...
хотіли працювати у вашій компанії.
Skills
Бухгалтер ФОП
Ви бухгалтер або підприємець-початківець і хочете розібратися в актуальному законодавстві 2021 року, щоб вести бухоблік ФОП? На ...
нашому практичному онлайн-курсі всього за 1 місяць ви отримаєте концентровані знання та застосуєте їх на практиці.
Digital Marketing
Професія Копірайтер
2-місячний курс для тих, хто хоче серйозно прокачатись у написанні текстів. На тебе чекають 5 модулів. У кожному по кілька уроків та ...
додаткові матеріали.
Digital Marketing
Професія SEO-фахівець
Курс для практикуючих SEO-фахівців та новачків, які вперше чують про таку професію. Ви зможете опанувати необхідні ...
навички для старту SEO вже під час проходження курсу.
Business
Інкубатор онлайн-шкіл
Запусти свою онлайн школу або організуй запуск свого експерта під керівництвом наших наставників за 60 днів!
Digital Marketing
Професія РРС-фахівець
Курс для тих, хто хоче освоїти одну з найбільш затребуваних digital-професій з 0, навчиться запускати контекстну рекламу та побудувати ...
кар'єру у топовій компанії або заробляти на фрілансі вже через 10 тижнів.
Project Management
GOOGLE SPREADSHEETS
Навчіться складати фінансові, аналітичні та маркетингові звіти, будувати прогнози та графіки, зможете автоматизувати свою ...
роботу за допомогою формул та знань у таблицях
Digital Marketing
Створення чат-ботів
Посібник із простого та швидкого способу створення чат-ботів у будь-якій тематиці та для будь-якого бізнесу
Skills
Професія Менеджер з продажу
Опануйте один з найголовніших навичок у житті - навичку продажу і почніть заробляти від 1000 $ на місяць
Business
Tik-Tok для підприємців
Навчившись просуванню в Tik-Tok, найбільш трендової соцмережі у світі, для заробітку на рекламі, просування бізнесу, впізнаваності ...
бренду, розкрутки профілю, залучення клієнтів
Business
Телепорт
50-денна авторська програма зі старту та масштабування Вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти.
Skills
Онлайн-курс Soft Skills
Як будь-якому Digital та IT-фахівцеві за допомогою Soft Skills зробити прорив у кар'єрі та збільшити дохід у 3 рази
Business
SMM/Targeting Agency
Як відкрити з нуля SMM/таргетинг агентство та заробляти непристойні гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси
Business
B2C Консалтинг
За 2,5 місяці запусти свою практику надання консультаційних послуг та почни заробляти перші гроші використовуючи digital-інструменти.
Skills
Інтенсив-курс по Freelance
Базовий курс по заробітку на одній з найбільших фріланс-бірж світу - UpWork
Skills
English for Business
Как быстро освоиться в сфере маркетинга и уметь правильно создавать резюме и вести коммуникацию на английском языке
Курси, які допоможуть якнайшвидше опановувати трендові професії та заробляти, працючи з закордонними клієнтами
Відео-записи Лабораторії Онлайн Бізнесу 2019 & 2021
Головна міжнародна подія для підприємців, маркетологів та топ-менеджерів
Працевлаштування в західні компанії
Як знайти full-time & part-time віддалену роботу з високою зарплатою в $ або E
Точка опору
Майстер-клас
Миссія Ікігай
Майстер-клас
Звички мільйонерів
Аудіокурс
Дохід на Freelancehunt
Онлайн курс
Вивчення англійської мови
30 денний онлайн-інтенсив
SYNDICATE
Залучайте клієнтів у свій бізнес і збільшуйте продаж за допомогою онлайн-інструментів та технологій Genius.Space
Професія Тестувальник в IT
Легкий старт в IT, отримай професію QA Engineer і почни заробляти віддалено
Професія UI/UX Web-Designer
Стань затребуваним дизайнером інтерфейсів та побудуй легендарну кар'єру з нуля
Онлайн курс Ретуш / обробка фотографій
Опануй професію ретушера та отримай просунуті техніки обробки фотографій
Digital Marketer
Продвинутий рівень
одразу після продовження доступу
Регулярні онлайн інтенсиви від топів індустрії
Відвідуйте LIVE сесії з експертами, навчайтесь, розбирайте ваші питання та працюйте! Інтенсиви по:
Інтернет-реклама в умовах воєнного часу: хто отримує зараз більше клієнтів, ніж до війни?
Актуальні тренди діджитал ринку та комунікаційні стратегії у 2022 році
Email-маркетинг, як крутий трамплін для вашої кар’єри
Адаптація воронок та етапів продажу у контексті сучасності
Знайомство з професією графічного дизайнера та пошук перших клієнтів
Закритий Community-чат #GeniusNation для всіх учасників
Ставте запитання, отримуйте відповіді, знаходьте проекти, співробітників, партнерів, роботу.
Наші друзі будуть публікувати топові вакансії також в цьому чаті. Знаходьтесь серед тисяч таких як ви, розвивайтесь разом!
30 денний LIVE-інтенсив з англійської мови для всіх охочих
Не дивлячись на те, що ми
додали базовий курс на платформу, нам важливо, щоб Ваш рівень володіння мовою вам дійсно дозволяв брати клієнтів з закордону та заробляти у $.
Протягом місяця у Вас буде 2-3 уроки англійської мови на тиждень, що допоможе нам “дотягнути” вас до цього рівня досить швидко!
Так, не дивлячись на те, що ми додали базовий курс на платформу
Основи ділового спілкування (Business сommunication)
Успішна презентація (Presenting efficiently)
Ділові зв'язки (Building relationships)
Команда (Team building)
Управлінські стилі (Management styles)
Стратегія планування (Planning strategies)
Фінансові операції (Talking money)
Документи та звіти (Documents and reports)
Отже, ми відкрили безкоштовний доступ на 3 місяці для всіх українців і українок. Але для того, щоб це все продовжувати, додавати нові програми, створювати контент який допоможе Вам, попри війну, розвиватись, нам треба почати працювати комерційно. Тому що все це робить досить не маленька команда (яку треба підтримувати) і досить багато обов’язкових технологій.
З 1 липня ми продовжимо продавати наші курси як і до цього, але зараз з 20 по 24 червня, Ви можете продовжити доступ до всіх курсів на ексклюзивних умовах.
Частина з продажів піде на підтримку 🪖 Збройних сил України для боротьби з російськими окупантами. Наша перемога вже близько, ворога буде знищено. Слава Україні!
Пропозиція діє ще:
Доступ на 12 міс.
Загальна “стандартна” вартість всіх курсів на платформі наразі становить 251 500 грн. Нових ми створимо приблизно на таку сумму.
Доступ на 12 міс. + підтримка, тести та диплом
Багато хто з Вас хотів пройти тестування, прийти на сесії питання-відповіть (Q/A) та отримати диплом.
Ми організували це! Вже з липня у Вас буде:
При оплаті доступу на рік, я отримую доступ до всіх існуючих курсів та всіх нових?
Так, Ви отримуєте доступ до всіх курсів, які розміщені на платформі (ось тут список). А також Ви отримуєте доступ до нових курсів, які вказані тут
Ціна дуже низька, чи потрібно буде ще за щось платити?
Ні, більше жодних додаткових оплат не потрібно.
Чи можу я сплатити у розстрочку?
Так, у нас доступна оплата у розстрочку від Приватбанк та Монобанк.
Я сплатив доступ на рік. Коли мені відкриють усі курси та де їх дивитися?
Доступ до всіх курсів буде відкрито 25 червня на нашій освітній платформі https://edu.genius.space. Ми повідомимо по емейл, а також у телеграм-каналі про відкриття доступу.
В яких курсах я можу отримати диплом? Чи буде підтримка і як це все відбуватиметься?
Всі учасники, які обирають пакет з тестуванням та дипломом, будуть мати можливість пройти тестування та отримати диплом в наступних курсах:
- Комплексний Інтернет Маркетинг
- Професія WEB-дизайнер
- SMM-фахівець
- Професія Project Manager
- Професія HR-Manager
- Професія Копірайтер
- Професія SEO-фахівець
- Професія PPC-фахівець
Тестування буде проходити онлайн на нашій платформі. При тестуванні ви отримуєте бали за правильні відповіді. При наборі понад 75 балів (із 100), після завершення навчання в курсі, вам стане доступний диплом для завантаження.
Також у вас буде можливість участі в живих Q/A сесіях з менторами. У липні та серпні ми проведемо 7 LIVE сесій (4 з маркетингу та 3 з веб-дизайну), на які ви зможете підключитися та поставити запитання менторам у живому режимі.
Я придбав початковий пакет за 390 грн, чи можу я докупити пакет із тестами та дипломом?
Так, ви можете зробити апгрейд. Для цього напишіть в онлайн чат праворуч знизу, наш менеджер допоможе вам це зробити.
Диплом можна отримати лише в одній програмі?
Ви можете отримати диплом з усіх курсів, де є тестування.
Якщо не склав тест, чи можна його перездати?
Ні, не можна. Але якщо ви запитаєте про це у нашого неймовірного клієнт сервісу, то все може бути 😉
Якщо я маю запитання, кому я можу їх поставити?
Напишіть нам на емейл [email protected] або в онлайн чат справа внизу