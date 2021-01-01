Тільки з 20 по 24 червня для українців та українок

Продовжіть доступ до всіх ваших професійних курсів на платформі Genius на 12 місяців

  • Доступ до ексклюзивних
    майстер-класів по фрілансу
  • Працевлаштування
    за кордоном
  • Десятки нових програм
    прямо зараз!

Пропозиція діє ще:

Продовжити мій доступ на рік

Головна ідея цього проекту. Змінимо Україну Разом

01

Коли загарбник напав на нашу землю, він завдав значного удару і вітчизняному бізнесу. Безліч людей втратило роботу, мільйони були змушені покинути свої домівки, переїхати всередині країни чи закордон…

02

Ми розуміли, що не можемо залишитись осторонь і відкрили безкоштовний доступ до всіх наших професійних навчальних програм для українців до кінця червня

03

І з простої ініціативи допомогти декільком тисячам українців, це переросло в глобальну можливість допомогти Вам опановувати нові професії, покращувати вміння та отримати можливість працювати на закордонні компанії!

Протягом наступного року

Ми допоможемо десяткам тисяч з Вас:

Опанувати нове вміння та отримати нову професію

Отримати віддалену роботу, закороднного споживача та оплату в доларах чи євро

Дати Вам змогу допомагати своїм рідним, країні, сплачувати податки та донатити нашим захисникам!

Продовжити доступ на рік

Зберегти мій доступ до всіх наявних і нових курсів

Які зарплати чекають наших
українських спеціалістів

у віддалених діджитал-професіях, яким ви навчаєтесь

*Підбірку виконано по запиту “без досвіду або мінімальний”
**Працювати можливо з елементарним знанням англійської мови

Для всіх, хто продовжить свій доступ - ми будемо дуже тісно займатись з вами для того, щоб довести до конкретних

результатів у роботі з фріланс клієнтами чи роботі на закордонні компанії

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Які курси є на платформі

Навчайтеся у зручний для Вас час!

Digital Marketing

Комплексний інтернет-маркетинг

34 урока

49 г. 53 хв.

На цьому курсі ти поринеш у світ інтернет-маркетингу і вивчиш найактуальніші інструменти, починаючи з азів. Розберешся ...
з аналізом та аналітикою, запусками рекламних кампаній та стратегією.

22 200 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Професія WEB-дизайнер

38 уроків

22 г. 08 хв.

Курс WEB-дизайну для тих, хто хоче докладно розібратися з усіма деталями професії та стати затребуваним спеціалістом. Курс ...
розроблений для новачків, а також веб-дизайнерів-початківців, які хочуть удосконалити свої навички і почати заробляти.

10 500 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Професія SMM-фахівець

31 урок

24 г. 43 хв.

Стати кваліфікованим SMM-менеджером і націленим-спеціалістом з доходом від $2 000 за 2,5 місяці

20 700 грн.

- додано на платформу

Project Management

Професія Project manager

18 уроків

12 г. 28 хв.

Опануйте базові навички для роботи у будь-якій сфері на посаді менеджера проектів та створіть вже на курсі свій перший проект ...
через місяці. А найкращі матимуть можливість працевлаштування.

20 700 грн.

- додано на платформу

Project Management

Професія HR-Manager

24 урока

19 г. 15 хв.

Опануйте професію та покращіть навички HR-manager, навчіться будувати атмосферу команди та корпоративну культуру, щоб усі ...
хотіли працювати у вашій компанії.

22 000 грн.

- додано на платформу

Skills

Бухгалтер ФОП

53 урока

7 г. 26 хв.

Ви бухгалтер або підприємець-початківець і хочете розібратися в актуальному законодавстві 2021 року, щоб вести бухоблік ФОП? На ...
нашому практичному онлайн-курсі всього за 1 місяць ви отримаєте концентровані знання та застосуєте їх на практиці.

3 900 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Професія Копірайтер

20 уроків

17 г. 45 хв.

2-місячний курс для тих, хто хоче серйозно прокачатись у написанні текстів. На тебе чекають 5 модулів. У кожному по кілька уроків та ...
додаткові матеріали.

8 200 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Професія SEO-фахівець

19 уроків

18 г. 44 хв.

Курс для практикуючих SEO-фахівців та новачків, які вперше чують про таку професію. Ви зможете опанувати необхідні ...
навички для старту SEO вже під час проходження курсу.

19 200 грн.

- додано на платформу

Business

Інкубатор онлайн-шкіл

37 уроків

12 г. 32 хв.

Запусти свою онлайн школу або організуй запуск свого експерта під керівництвом наших наставників за 60 днів!

27 000 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Професія РРС-фахівець

24 уроків

10 г. 53 хв.

Курс для тих, хто хоче освоїти одну з найбільш затребуваних digital-професій з 0, навчиться запускати контекстну рекламу та побудувати ...
кар'єру у топовій компанії або заробляти на фрілансі вже через 10 тижнів.

19 200 грн.

- додано на платформу

Project Management

GOOGLE SPREADSHEETS

19 уроків

5 г. 01 хв.

Навчіться складати фінансові, аналітичні та маркетингові звіти, будувати прогнози та графіки, зможете автоматизувати свою ...
роботу за допомогою формул та знань у таблицях

2 900 грн.

- додано на платформу

Digital Marketing

Створення чат-ботів

17 уроків

6 г. 42 хв.

Посібник із простого та швидкого способу створення чат-ботів у будь-якій тематиці та для будь-якого бізнесу

2 900 грн.

- додано на платформу

Skills

Професія Менеджер з продажу

9 уроків

20 г. 51 хв.

Опануйте один з найголовніших навичок у житті - навичку продажу і почніть заробляти від 1000 $ на місяць

5 900 грн.

- додано на платформу

Business

Tik-Tok для підприємців

10 уроків

3 г. 14 хв.

Навчившись просуванню в Tik-Tok, найбільш трендової соцмережі у світі, для заробітку на рекламі, просування бізнесу, впізнаваності ...
бренду, розкрутки профілю, залучення клієнтів

6 900 грн.

- додано на платформу

Business

Телепорт

43 урока

63 г. 57 хв.

50-денна авторська програма зі старту та масштабування Вашого бізнесу, використовуючи сучасні digital інструменти.

17 900 грн.

- додано на платформу

Skills

Онлайн-курс Soft Skills

40 уроків

10 г. 19 хв.

Як будь-якому Digital та IT-фахівцеві за допомогою Soft Skills зробити прорив у кар'єрі та збільшити дохід у 3 рази

3 900 грн.

- додано на платформу

Business

SMM/Targeting Agency

8 уроків

10 г. 41 хв.

Як відкрити з нуля SMM/таргетинг агентство та заробляти непристойні гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси

17 100 грн.

- додано на платформу

Business

B2C Консалтинг

37 уроків

9 г. 50 хв.

За 2,5 місяці запусти свою практику надання консультаційних послуг та почни заробляти перші гроші використовуючи digital-інструменти.

18 100 грн.

- додано на платформу

Skills

Інтенсив-курс по Freelance

2 уроки

0 г. 45 хв.

Базовий курс по заробітку на одній з найбільших фріланс-бірж світу - UpWork

1 500 грн.

- додано на платформу

Skills

English for Business

5 уроків

1 г. 07 хв.

Как быстро освоиться в сфере маркетинга и уметь правильно создавать резюме и вести коммуникацию на английском языке

800 грн.

- додано на платформу

Що в роботі та відкриється
вже найближчим часом

Курси, які допоможуть якнайшвидше опановувати трендові професії та заробляти, працючи з закордонними клієнтами

Червень 2022

5 900 грн.

Відео-записи Лабораторії Онлайн Бізнесу 2019 & 2021

Головна міжнародна подія для підприємців, маркетологів та топ-менеджерів

Липень 2022

5 900 грн.

Працевлаштування в західні компанії

Як знайти full-time & part-time віддалену роботу з високою зарплатою в $ або E

Липень 2022

7 500 грн.

Точка опору

Майстер-клас

Липень 2022

7 500 грн.

Миссія Ікігай

Майстер-клас

Липень 2022

2 900 грн.

Звички мільйонерів

Аудіокурс

Серпень 2022

4 500 грн.

Дохід на Freelancehunt

Онлайн курс

Серпень 2022

5 900 грн.

Вивчення англійської мови

30 денний онлайн-інтенсив

Серпень 2022

11 900 грн.

SYNDICATE

Залучайте клієнтів у свій бізнес і збільшуйте продаж за допомогою онлайн-інструментів та технологій Genius.Space

Серпень 2022

11 900 грн.

Професія Тестувальник в IT

Легкий старт в IT, отримай професію QA Engineer і почни заробляти віддалено

Вересень 2022

14 500 грн.

Професія UI/UX Web-Designer

Стань затребуваним дизайнером інтерфейсів та побудуй легендарну кар'єру з нуля

Вересень 2022

14 500 грн.

Онлайн курс Ретуш / обробка фотографій

Опануй професію ретушера та отримай просунуті техніки обробки фотографій

Червень 2022

14 900 грн.

Digital Marketer

Продвинутий рівень

Що також стане доступним для всіх
студентів платформи Genius Space

одразу після продовження доступу

Регулярні онлайн інтенсиви від топів індустрії

Відвідуйте LIVE сесії з експертами, навчайтесь, розбирайте ваші питання та працюйте! Інтенсиви по:

  • Швидкому входу до діджитал професій
  • Працевлаштуванню в західних компаніях чи фріланс
  • Трендах по налаштуванню реклами в ТОПових каналах
  • Роботі з сучасними діджитал-сервісами
  • Дизайну та іншіх професіях
Подивитись графік інтенсивів
  • 28
    червня
    Денис Волосов
    СЕО «Люди.digital»

    Інтернет-реклама в умовах воєнного часу: хто отримує зараз більше клієнтів, ніж до війни?

  • 07
    липня
    Вікторія Кінащук
    Бренд-менеджерка & PR

    Актуальні тренди діджитал ринку та комунікаційні стратегії у 2022 році

  • 20
    липня
    Фархад Гасімов
    Senior Email marketing

    Email-маркетинг, як крутий трамплін для вашої кар’єри

  • 28
    липня
    Валентин Решетник
    Head of Sales, NDA

    Адаптація воронок та етапів продажу у контексті сучасності

  • 09
    серпня
    Анастасія Мешковська
    Senior Designer

    Знайомство з професією графічного дизайнера та пошук перших клієнтів

Закритий Community-чат #GeniusNation для всіх учасників

Ставте запитання, отримуйте відповіді, знаходьте проекти, співробітників, партнерів, роботу.

Наші друзі будуть публікувати топові вакансії також в цьому чаті. Знаходьтесь серед тисяч таких як ви, розвивайтесь разом!

30 денний LIVE-інтенсив з англійської мови для всіх охочих

Не дивлячись на те, що ми
додали базовий курс на платформу, нам важливо, щоб Ваш рівень володіння мовою вам дійсно дозволяв брати клієнтів з закордону та заробляти у $.

Протягом місяця у Вас буде 2-3 уроки англійської мови на тиждень, що допоможе нам “дотягнути” вас до цього рівня досить швидко!

Так, не дивлячись на те, що ми додали базовий курс на платформу

Подивитись графік занять
  • 5
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Основи ділового спілкування (Business сommunication)

  • 7
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Успішна презентація (Presenting efficiently)

  • 12
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Ділові зв'язки (Building relationships)

  • 14
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Команда (Team building)

  • 19
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Управлінські стилі (Management styles)

  • 21
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Стратегія планування (Planning strategies)

  • 26
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Фінансові операції (Talking money)

  • 28
    липня
    Яворська Олеся Богданівна
    Викладач англійської мови

    Документи та звіти (Documents and reports)

Продовжити доступ на 12 міс.

Скільки це все коштує
і як отримати доступ?

Отже, ми відкрили безкоштовний доступ на 3 місяці для всіх українців і українок. Але для того, щоб це все продовжувати, додавати нові програми, створювати контент який допоможе Вам, попри війну, розвиватись, нам треба почати працювати комерційно. Тому що все це робить досить не маленька команда (яку треба підтримувати) і досить багато обов’язкових технологій.

З 1 липня ми продовжимо продавати наші курси як і до цього, але зараз з 20 по 24 червня, Ви можете продовжити доступ до всіх курсів на ексклюзивних умовах.

Частина з продажів піде на підтримку 🪖 Збройних сил України для боротьби з російськими окупантами. Наша перемога вже близько, ворога буде знищено. Слава Україні!

Виберіть зручний для вас
формат навчання

Пропозиція діє ще:

Доступ на 12 міс.

Загальна “стандартна” вартість всіх курсів на платформі наразі становить 251 500 грн. Нових ми створимо приблизно на таку сумму.

Фактична вартість курсів: 251 500 грн

Ексклюзивна вартість: 390 грн

Продовжити доступ на 12 міс. Сплатити у розстрочку

Доступ на 12 міс. + підтримка, тести та диплом

Багато хто з Вас хотів пройти тестування, прийти на сесії питання-відповіть (Q/A) та отримати диплом.

Ми організували це! Вже з липня у Вас буде:

  • 7 живих сесій питання-відповіть (напрямки: маркетинг та веб-дизайн)
  • можливість пройти тестування
  • отримати диплом за результатами тестування
Курси та процес отримання диплома Детальніше про цей пакет (2 хв.)

Фактична вартість курсів: 251 500 грн

Ексклюзивна вартість курсів: 1 690 грн

Продовжити доступ на 12 міс.
та отримати диплом Сплатити у розстрочку

Відповіді на
поширені запитання

При оплаті доступу на рік, я отримую доступ до всіх існуючих курсів та всіх нових?

Так, Ви отримуєте доступ до всіх курсів, які розміщені на платформі (ось тут список). А також Ви отримуєте доступ до нових курсів, які вказані тут

Ціна дуже низька, чи потрібно буде ще за щось платити?

Ні, більше жодних додаткових оплат не потрібно.

Чи можу я сплатити у розстрочку?

Так, у нас доступна оплата у розстрочку від Приватбанк та Монобанк.

Я сплатив доступ на рік. Коли мені відкриють усі курси та де їх дивитися?

Доступ до всіх курсів буде відкрито 25 червня на нашій освітній платформі https://edu.genius.space. Ми повідомимо по емейл, а також у телеграм-каналі про відкриття доступу.

В яких курсах я можу отримати диплом? Чи буде підтримка і як це все відбуватиметься?

Всі учасники, які обирають пакет з тестуванням та дипломом, будуть мати можливість пройти тестування та отримати диплом в наступних курсах:

- Комплексний Інтернет Маркетинг
- Професія WEB-дизайнер
- SMM-фахівець
- Професія Project Manager
- Професія HR-Manager
- Професія Копірайтер
- Професія SEO-фахівець
- Професія PPC-фахівець

Тестування буде проходити онлайн на нашій платформі. При тестуванні ви отримуєте бали за правильні відповіді. При наборі понад 75 балів (із 100), після завершення навчання в курсі, вам стане доступний диплом для завантаження.

Також у вас буде можливість участі в живих Q/A сесіях з менторами. У липні та серпні ми проведемо 7 LIVE сесій (4 з маркетингу та 3 з веб-дизайну), на які ви зможете підключитися та поставити запитання менторам у живому режимі.

Я придбав початковий пакет за 390 грн, чи можу я докупити пакет із тестами та дипломом?

Так, ви можете зробити апгрейд. Для цього напишіть в онлайн чат праворуч знизу, наш менеджер допоможе вам це зробити.

Диплом можна отримати лише в одній програмі?

Ви можете отримати диплом з усіх курсів, де є тестування.

Якщо не склав тест, чи можна його перездати?

Ні, не можна. Але якщо ви запитаєте про це у нашого неймовірного клієнт сервісу, то все може бути 😉

Якщо я маю запитання, кому я можу їх поставити?

Напишіть нам на емейл [email protected] або в онлайн чат справа внизу