Продовжіть доступ до всіх ваших професійних курсів на платформі Genius на 12 місяців

30 денний LIVE-інтенсив з англійської мови для всіх охочих

Не дивлячись на те, що ми

додали базовий курс на платформу, нам важливо, щоб Ваш рівень володіння мовою вам дійсно дозволяв брати клієнтів з закордону та заробляти у $.

Протягом місяця у Вас буде 2-3 уроки англійської мови на тиждень, що допоможе нам “дотягнути” вас до цього рівня досить швидко!

Так, не дивлячись на те, що ми додали базовий курс на платформу

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